Rusya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Rusya'nın Altay bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 4,4 büyüklüğündeki depremin Altay Cumhuriyeti'ndeki Gorno Altaysk kentinin yakınlarında yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, deprem sonucu hasar ve can kaybının olmadığı ifade edildi.

Akademiye göre, Moskova saatiyle 03.00 sularında Kamçatka bölgesinde 8,7 büyüklüğünde depremin yaşandığı bildirilmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini 8,8 olarak açıklamıştı.