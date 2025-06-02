ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Primorski bölgesinde demiryolu ekipmanlarını ateşe vermeye yönelik sabotaj girişimini engelledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

TASS Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi, Primorski bölgesinde demiryolu ekipmanlarını ateşe vermeye yönelik sabotaj girişimini engelledi.

Ajansın haberinde Federal Güvenlik Servisi'nin Uzak Doğu Demiryolu'na yönelik sabotaj girişimini engellediği bildirildi.

Bölge Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Primorski bölgesinde ikamet eden 19 yaşlarındaki iki kişinin Ukrayna özel servislerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda ve para ödülü beklentisiyle Primorski bölgesindeki demiryolu röle dolaplarını ateşe vermeyi amaçlayan eylemler gerçekleştirdikleri belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)