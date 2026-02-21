Rusya'da kaybolan helikopterde 3 ölü - Son Dakika
Rusya'da kaybolan helikopterde 3 ölü

21.02.2026 09:51
Amur Oblastı'nda kaybolan helikopterde 3 kişi hayatını kaybetti. Olay iş kazası ile ilgili.

VLADİVOSTOK, 21 Şubat (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, perşembe günü kaybolan bir helikopterde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın Amur Oblastı biriminden cumartesi günü yapılan açıklamada, helikopterin Amur Oblastı'ndaki Romnensky belediye bölgesinde yer alan bir ağaç kesim sahasından havalandıktan sonra perşembe akşamı radardan kaybolduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, helikopterde pilotun yanı sıra bir müfettiş ve bir polis memurunun bulunduğunu, ekibin iş kazasında hayatını kaybeden bir kereste işçisinin bulunduğu olay yerinden dönüş yolunda olduğunu açıkladı. İşçinin, çalışma sırasında aldığı ağır yaralar sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

