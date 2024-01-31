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Rusya'da Sahte Bilgi Yayanlara Karşı Yasa Kabul Edildi

Rusya\'da Sahte Bilgi Yayanlara Karşı Yasa Kabul Edildi

Rusya Devlet Duması, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanlara yönelik yeni cezalar içeren yasayı kabul etti. Yasa gereği, sahte bilgi yayanların elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek. Duma Başkanı Volodin, kararı ülkeleri aleyhine faaliyetlerde bulunanların cezalandırılmasına olanak tanıyacak şeklinde tanımladı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Başkanı Putin tarafından onaylanması gerekmektedir.

31.01.2024 14:31
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Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik yasayı kabul etti.

Duma'da düzenlenen oturumda, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanlara yönelik yeni cezalar içeren yasa kabul edildi.

Buna göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararı "alçaklara yönelik bir yasa" şeklinde tanımlayarak, "Kabul edilen karar, ülkeleri aleyhine faaliyetlerde bulunanların cezalandırılmasına, mallarına, paralarına ve diğer değerli eşyalarına el konulmasına olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusya'da Sahte Bilgi Yayanlara Karşı Yasa Kabul Edildi - Son Dakika
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