Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde bir araca ateş açılması sonucu biri polis 3 kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, polislerin de bulunduğu bir araca ateş açtı.
İlk belirlemelere göre saldırıda, biri polis 3 kişi yaşamını yitirirken, olayda yaralıların da olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Rusya'da Silahlı Saldırı: 3 Ölü - Son Dakika
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