- Rusya'da yurt yangını: 5 ölü
MOSKOVA - Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir yurtta çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Moskova bölgesinde yer alan Balaşiha şehrindeki 2 katlı bir yurtta yangın çıktığı bildirildi. Binadan 2'si çocuk 8 kişinin tahliye edildiği, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. 63 personel ve 23 ekipmanla yürütülen çalışmaların ardından yangının söndürüldüğü kaydedildi. Rus medyası, yurtta çoğunlukla yabancı göçmen işçilerin kaldığını aktardı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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