Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın başkenti Encemine'de Başkanlık Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınadıklarını bildirdi.
Bakanlık, dün Çad'daki Başkanlık Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Saldırının "terör eylemi" olduğu belirtilen açıklamada, " Moskova, Çad'ın meşru yönetimine yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.
Olay
Encemine'de bulunan Başkanlık Sarayı'na dün akşam silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırı sonucunda, başkanlık muhafızları ile sarayı hedef alan silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Saldırıda 1 hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği, saldırganlardan 18'inin ölü, 9'unun yaralı ele geçirildiği bildirilmişti.
Çad hükümeti, saldırıyı "darbe teşebbüsü" olarak değerlendirmişti.
Saldırıyı, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği iddia ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Rusya'dan Çad'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
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