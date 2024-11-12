Rusya'dan Karadeniz'de Planlı Uçuş - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'dan Karadeniz'de Planlı Uçuş

Rusya, 2 bombardıman uçağı ve savaş jetlerinin Karadeniz'de planlı uçuş yaptığını duyurdu.

12.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Rus bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-22M3" tipi 2 Rus bombardıman uçağının, Karadeniz'deki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu uçaklara "Su-30CM" ve "Su-27" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uçuşun 5 saat sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, "Tu-95 MS" tipi 2 stratejik bombardıman uçağının da Barents Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığı aktarıldı.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Karadeniz, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Karadeniz'de Planlı Uçuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
19:47 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
19:29 Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı
18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:44 Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti
08:39 Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:03 Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:48 Çiftlik Bank’ın ’Tosuncuk’u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk'u Mehmet Aydın bambaşka biri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 21:02:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan Karadeniz'de Planlı Uçuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.