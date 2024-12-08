Rusya Donetsk'te İlerlemeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya Donetsk'te İlerlemeye Devam Ediyor

Rusya, Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşimini ele geçirdiğini açıkladı.

08.12.2024 15:47
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Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun, Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Blagodatnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına yönelik saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 468 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 705 tank ve zırhlı araç, 1500 çok namlulu roketatar, 19 bin 220 obüs ve havan topu ile 29 bin 96 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün ordunun Donetsk bölgesindeki Berestki yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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