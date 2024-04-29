Rusya, Donetsk'te Semenovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'te Semenovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya, Donetsk\'te Semenovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Semenovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden çatışmalarda birçok askeri araç ve teçhizatı imha ettiği belirtildi.

29.04.2024 14:32
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Semenovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Semenovka (Semenivka) yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) montajının yapıldığı merkezin ve 22 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 609 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 880 tank ve zırhlı araç, 1275 çok namlulu roketatar, 9 bin 209 obüs ve havan topu ile 21 bin 387 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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