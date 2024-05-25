Rusya, Donetsk\'teki Arhangelskoye Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Donetsk bölgesinde Arhangelskoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Arhangelskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerince Ukrayna ordusuna ait 25 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 603 uçak, 274 helikopter, 24 bin 615 İHA, 524 hava savunma füze sistemi, 16 bin 156 tank ve zırhlı araç, 1313 çok namlulu roketatar, 9 bin 832 obüs ve havan topu ile 21 bin 987 özel askeri araç imha edildi."