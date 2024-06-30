Rusya, Donetsk'teki iki yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika
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Rusya, Donetsk'teki iki yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Spornoye ve Novoaleksandrovka yerleşim birimlerinin ordunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna ordusuna ait birçok uçak, helikopter, İHA, tank ve diğer askeri araçların imha edildiği belirtildi.

30.06.2024 16:35
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki iki yerleşim biriminin ordunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez ve güney askeri gruplarına bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Spornoye ve Novoaleksandrovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26 bin 968 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 463 tank ve zırhlı araç, 1361 çok namlulu roketatar, 11 bin 129 obüs ve havan topu ile 23 bin 136 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donetsk'teki iki yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika

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