Rusya Genelkurmay Başkanı Ukrayna'daki Rus Birliklerini Ziyaret Etti

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerini ziyaret ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubuna bağlı birliklerini Ukrayna'da "özel askeri operasyon" bölgesinde ziyaret etti.

Gerasimov'a sahadaki mevcut durum hakkında birlik komutanları tarafından bilgi verildi.

Birliklerin ilerideki görevlerini belirleyen Gerasimov, bazı askerlere devlet ödülü takdim etti.