Rusya, Google'a Cezalar Kestikçe Kestik

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MOSKOVA, 21 Şubat (Xinhua) -- Rusya, ABD merkezli teknoloji şirketi Google LLC'ye 2024 yılında içerik ihlalleri nedeniyle birden fazla para cezası kesti.

TASS Haber Ajansı'nın cuma günü aktardığına göre Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), "2024 yılında mahkemeler Google LLC'ye dört kez para cezası verdi. Toplam ceza miktarı 15,1 milyon rubleye (yaklaşık 170.000 ABD doları) ulaştı" açıklamasında bulundu.

Cezalar, Google'ın video paylaşım platformu YouTube'dan aşırılık yanlısı içerikleri, sahte haberleri ve kitlesel kargaşa çağrısı yapan materyalleri kaldırmaması nedeniyle kesildi. Google, VPN hizmetleri ve diğer yasadışı materyallerle ilgili içerikler nedeniyle de para cezasına çarptırıldı.

Moskova'daki Tagansky Bölge Mahkemesi pazartesi günü Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 43.000 dolar) tutarında bir ceza daha kesti. Roskomnadzor'a göre bu ceza, şirketin Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkındaki yanlış bilgileri, Ukrayna ordusunu finanse etme çağrılarını, kitlesel ayaklanma çağrılarını ve geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvik eden materyalleri kaldırmaması üzerine verildi.

Roskomnadzor, söz konusu içeriklerin Rusya'da yasaklı kaynaklara yönelik kısıtlamaları aşma yöntemlerini detaylandıran videoların yanı sıra Rus mahkemelerinin ülkede dağıtımının yasak olduğuna hükmettiği bilgileri de içerdiğini kaydetti.