Rusya, Kömür İhracat Vergilerini Kaldırdı

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MOSKOVA, 1 Ocak (Xinhua) -- Rusya, 1 Ocak 2025 itibarıyla taş kömürü, kok kömürü ve termal kömüre uygulanan ihracat vergilerinin resmi olarak kaldırıldığını duyurdu.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre 1 Ekim 2023'te getirilen esnek ihracat vergileri, 2024 yılı sonuna kadar yürürlükteydi. Taş kömürü ve termal kömüre uygulanan vergiler ise 1 Mayıs-30 Kasım 2024 tarihleri arasında geçici olarak askıya alınmıştı.

Rus hükümeti, Kasım 2024'te kok kömürüne uygulanan ihracat vergisini planlanan süreden önce kaldırmış; taş kömürü ve termal kömüre uygulanan vergilerin askıya alınma süresini ise kömür endüstrisine destek olmak amacıyla uzatmıştı.