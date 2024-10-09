Rusya, Kursk'ta İki Yerleşim Birimini Geri Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ağustos başında girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde 2 yerleşim biriminin geri alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus ve Ukrayna askeri birlikleri arasında Kursk'ta çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırılara devam ederek bölgedeki Novaya Soroçina ve Pokrovskiy yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde yaklaşık 21 bin 350 askerini, 136 tankını, 66 piyade savaş aracını, 98 zırhlı personel taşıyıcısını ve 891 zırhlı aracını kaybettiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde eylülde 12 yerleşim biriminin geri alındığını açıklamıştı.