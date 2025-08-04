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Rusya Moratoryumu Sona Erdiriyor

04.08.2025 21:05
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Rusya, ABD'nin füze sistemleri konuşlandırma planları nedeniyle moratoryumu sona erdirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, sürdürülmesi için gerekli koşulların ortadan kalkması nedeniyle, orta ve kısa menzilli füze sistemlerine ilişkin moratoryuma artık bağlı kalmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) 2019'da çekildiği anımsatıldı.

Rusya'nın ABD tarafından atılan adıma rağmen itidali korumak için çaba sarf ettiğine işaret edilen açıklamada, "ABD ve müttefikleri, orta ve kısa menzilli füze sistemleri çeşitli bölgelerde konuşlandırma planlarını açıkça belirtmekle kalmamış, aynı zamanda bu niyetlerinin pratikte uygulanması konusunda da önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu gelişmenin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturduğu ve bu nedenle çeşitli adımların atılmasını mecbur kıldığı vurgulandı.

Rusya'nın söz konusu füzelerin konuşlandırılması konusundaki uyarılarının dikkate alınmadığının belirtildiği açıklamada, "Durum, ABD yapımı kara konuşlu orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde fiilen konuşlandırılması yönünde geliştiğinden, Rusya Dışişleri Bakanlığı benzer silahların konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı bir moratoryumun sürdürülmesi için gerekli koşulların ortadan kalktığını belirtmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran 2024'te yaptığı açıklamada, ABD'nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, "Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli INF'den 2019'da çekilirken, Rusya, ABD'nin söz konusu füzeleri farklı bölgelere konuşlandırmaması halinde aksi yönde bir adım atmayacağını beyan etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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