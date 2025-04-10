Rusya'nın İHA Saldırısı: 20 Yaralı - Son Dakika
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Rusya'nın İHA Saldırısı: 20 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği İHA saldırılarında Harkov ve Dnipro'da 20 kişi yaralandı.

10.04.2025 00:32
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- Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 20 yaralı

HARKOV - Rusya'nın Ukrayna'ya insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda 20 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Harkov kentine akşam saatlerinde yoğun İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Osnovianskyi, Industrialnyi, Shevchenkivskyi ve Kyivskyi bölgelerinde işletmeler, depolar, atölyelerin hedef alındığı ve 6 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına aldığı ve 2 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırılarda en az 10 evde ise hasar meydana geldi.

Dinipro'da 15 kişi yaralandı

Rus ordusu ayrıca Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentini de hedef aldı. Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 15 kişinin yaralandığı, 8'inin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Çok sayıda ev ve aracın hasar gördüğü saldırılar sonucu çıkan yangına 90'dan fazla acil durum personelinin müdahale ettiği belirtildi.

Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine düzenlenen saldırılarda ise biri 11 yaşında kız çocuğu 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bir evde çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece Rusya'ta ait 55 İHA'dan 32'sinin düşürüldüğü ifade edildi.

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Dnipro, Rusya, Son Dakika

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