Rusya'nın Ukrayna'ya Grup Hava Saldırısı

MOSKOVA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Rus güçleri gece saatlerinde düzenledikleri grup saldırısında Ukrayna askeri havaalanlarının altyapısını hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada saldırıda Kinzhal hipersonik aerobalistik füzeleri ve uzun menzilli saldırı amaçlı insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere uzun menzilli, yüksek hassasiyete sahip havadan fırlatılan silahların kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise gün içinde daha önce yaptığı açıklamada gece saatlerinde büyük bir saldırı başlatan Rusya'nın 728 adet muharebe ve yanıltıcı İHA, 7 adet Kh-101/İskender-K seyir füzesi ve 6 adet Kinzhal hipersonik füzesi olmak üzere rekor düzeyde 741 hava silahı ateşlediğini bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de saldırının Ukrayna'nın kuzey, orta, güney, doğu ve batısındaki 10 bölgede hasara yol açtığını söyledi.