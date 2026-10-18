Rusya, Rovno lojistik merkezini ve Odessa'da askeri yüklü gemiyi vurduğunu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Rusya, Rovno lojistik merkezini ve Odessa'da askeri yüklü gemiyi vurduğunu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Rovno'daki Novaya Poçta lojistik merkezi ile Odessa Limanı'nın 30 kilometre doğusunda askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan geminin vurulduğunu duyurdu. Rus hava savunması gece 1015 İHA'yı imha ederken St. Petersburg'da 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rovno şehrindeki lojistik merkezi ile Odessa Limanı açıklarında askeri malzemeler taşıyan kuru yük gemisini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, limanlara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik grup saldırıları düzenlediği bildirildi.

Rovno kentindeki "Novaya Poçta" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu merkezde orta ve uzun menzilli İHA'lara ait parçaların da bulunduğu çift kullanımlı yüklerin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Odessa Limanı'nın 30 kilometre doğusunda seyir halinde olan, askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan geminin de vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca dün akşam yerel saatle 20.00'den sabah 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin Moskova civarı ve St. Petersburg yakınlarındaki Leningrad bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 1015 uçak tipi Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi verildi.

Moskova'da 127 İHA düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı açıklamada, dün akşam 20.30'dan sabah 08.30'a kadar 512 İHA'nın Moskova bölgesine yöneldiğini belirterek, "Bunların büyük bölümü hava savunma sistemleri tarafından uzak mesafelerde imha edildi. Moskova'ya yaklaşırken 127 İHA etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

St. Petersburg'daki İHA saldırılarında bir kişi öldü

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Saldırılarda 12 apartmanın ve 2 müstakil evin hasar gördüğünü bildiren Beglov, acil durum ekiplerinin St. Petersburg Petrol Terminali, Ruçyi petrol deposu ve Kolpinskiy Bölgesi'ndeki endüstriyel depolarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Öte yandan, Rus e-ticaret şirketi Ozon'dan yapılan açıklamada, gece St. Petersburg'da İHA saldırısına uğrayan lojistik merkezlerinden birinde yangın çıktığı ve tüm çalışanların tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, lojistik merkezindeki ürünlerle ilgili gerekli önlemlerin alındığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), gece boyunca Moskova ve St. Petersburg'daki havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın, St. Petersburg şehri ile Leningrad bölgesine yoğun İHA saldırıları düzenlediğini, petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezinin hedef alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıPetersburgPolitikaGüvenlikSavunmaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 11:51:31. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya, Rovno lojistik merkezini ve Odessa'da askeri yüklü gemiyi vurduğunu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei