Rusya, Rovno lojistik merkezini ve Odessa'da askeri yüklü gemiyi vurduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rovno şehrindeki lojistik merkezi ile Odessa Limanı açıklarında askeri malzemeler taşıyan kuru yük gemisini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'daki lojistik merkezlerine, limanlara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik grup saldırıları düzenlediği bildirildi.

Rovno kentindeki "Novaya Poçta" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu merkezde orta ve uzun menzilli İHA'lara ait parçaların da bulunduğu çift kullanımlı yüklerin depolandığı ve dağıtımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Odessa Limanı'nın 30 kilometre doğusunda seyir halinde olan, askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan geminin de vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca dün akşam yerel saatle 20.00'den sabah 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin Moskova civarı ve St. Petersburg yakınlarındaki Leningrad bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 1015 uçak tipi Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi verildi.

Moskova'da 127 İHA düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı açıklamada, dün akşam 20.30'dan sabah 08.30'a kadar 512 İHA'nın Moskova bölgesine yöneldiğini belirterek, "Bunların büyük bölümü hava savunma sistemleri tarafından uzak mesafelerde imha edildi. Moskova'ya yaklaşırken 127 İHA etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

St. Petersburg'daki İHA saldırılarında bir kişi öldü

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 kişinin hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Saldırılarda 12 apartmanın ve 2 müstakil evin hasar gördüğünü bildiren Beglov, acil durum ekiplerinin St. Petersburg Petrol Terminali, Ruçyi petrol deposu ve Kolpinskiy Bölgesi'ndeki endüstriyel depolarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Öte yandan, Rus e-ticaret şirketi Ozon'dan yapılan açıklamada, gece St. Petersburg'da İHA saldırısına uğrayan lojistik merkezlerinden birinde yangın çıktığı ve tüm çalışanların tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, lojistik merkezindeki ürünlerle ilgili gerekli önlemlerin alındığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), gece boyunca Moskova ve St. Petersburg'daki havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın, St. Petersburg şehri ile Leningrad bölgesine yoğun İHA saldırıları düzenlediğini, petrol terminali ile teknoloji şirketi VK'ye ait veri merkezinin hedef alındığını açıklamıştı.