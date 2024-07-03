Rusya Savunma Bakanı: Batı Ukrayna krizini kışkırtıyor ve uzatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya Savunma Bakanı: Batı Ukrayna krizini kışkırtıyor ve uzatıyor

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Batı'nın Ukrayna krizini hazırlayarak kışkırttığını ve kasten uzattığını söyledi. Belousov, Belarus'ta düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi toplantısında konuştu ve Avrasya'da güvenlik mimarisinin yenilenmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki geçici hükümete destek verdiğini ve Ukrayna krizini kasıtlı olarak uzattığını ifade etti.

03.07.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Batı'nın Ukrayna krizini hazırlayarak kışkırttığını ve kasten uzattığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, Rusya ve Belarus sınırlarındaki durumun "gergin" ve "istikrarsız" olduğunu belirterek "Yeni tehditlere karşı koyma yönündeki mekanizmaların yenilenmesine özel önem veriyoruz. Bu, önceliklerimizden biri." dedi.

Avrasya'da güvenlik mimarisinin yenilenmesinin önemine işaret eden Belousov, burada tüm Avrasya ülkelerini kapsayacağı güvenlik sisteminin oluşturulmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Ukrayna krizine de değinen Belousov, Batılı ülkelerin "Ukrayna'daki geçici hükümete" destek verdiğini belirterek "Batı, Ukrayna krizini hazırladı ve kışkırttı, şimdi de kasıtlı olarak uzatıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda Belousov, BDT ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi Başkanı seçildi.

Kaynak: AA

Avrasya, Belarus, Ukrayna, Rusya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanı: Batı Ukrayna krizini kışkırtıyor ve uzatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanı: Batı Ukrayna krizini kışkırtıyor ve uzatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement