Rusya Savunma Bakanı: Batı Ukrayna krizini kışkırtıyor ve uzatıyor

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Batı'nın Ukrayna krizini hazırlayarak kışkırttığını ve kasten uzattığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, Rusya ve Belarus sınırlarındaki durumun "gergin" ve "istikrarsız" olduğunu belirterek "Yeni tehditlere karşı koyma yönündeki mekanizmaların yenilenmesine özel önem veriyoruz. Bu, önceliklerimizden biri." dedi.

Avrasya'da güvenlik mimarisinin yenilenmesinin önemine işaret eden Belousov, burada tüm Avrasya ülkelerini kapsayacağı güvenlik sisteminin oluşturulmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Ukrayna krizine de değinen Belousov, Batılı ülkelerin "Ukrayna'daki geçici hükümete" destek verdiğini belirterek "Batı, Ukrayna krizini hazırladı ve kışkırttı, şimdi de kasıtlı olarak uzatıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda Belousov, BDT ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi Başkanı seçildi.