Rusya, Suhaya Balka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Suhaya Balka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suhaya Balka yerleşim birimini kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, son 24 saatte 141 bölgede Ukrayna'da insansız hava araçları (İHA) üretim merkezi ile Ukraynalı askerler ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlere saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
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