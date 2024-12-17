Rusya, Suriye Üsleri Üzerinde Görüşmelerde

Güncel

MOSKOVA, 17 Aralık (Xinhua) -- Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki Rus üslerinin statüsü konusunda Suriye tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Sözcü pazartesi günü yaptığı açıklamada şu ana kadar konuyla ilgili nihai bir karar alınmadığını belirtti.

Basın toplantısında Rusya'nın Suriye'deki üslerinin akıbetine değinen Peskov, "Ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Her şey diyalog yoluyla belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın an itibarıyla liman kenti Tartus'ta bir deniz üssü ve Cebele'de bir hava üssü olmak üzere Suriye'de iki askeri üssü bulunuyor.