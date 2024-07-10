Rusya, Ukrayna'nın Amiral Kuznetsov'a yönelik terör saldırısı girişimini engelledi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rusya'ya ait "Amiral Kuznetsov" adlı uçak gemisine yönelik "terör saldırısı girişiminin" engellendiğini belirtti.

FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Ukrayna istihbarat servisinin Murmansk'taki Amiral Kuznetsov uçak gemisine ve Moskova'daki üç üst düzey Rusya Savunma Bakanlığı personeline yönelik terör saldırısı girişimini engelledi." denildi.

Bu girişimlerin Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kiril Budanov'un talimatıyla yapıldığı öne sürülen açıklamada, saldırı girişimiyle alakalı olduğu belirtilen bir kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.