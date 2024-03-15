Rusya, Ukrayna'nın sızma girişimlerini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son 4 gündür Rusya'nın güneyindeki topraklara Ukrayna ordusunun sızma girişimlerinin engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya topraklarına yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus ordusunun, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) birlikleriyle 12-15 Mart tarihlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Belgorod ve Kursk bölgelerine girme girişimlerinin engellendiği aktarılan açıklamada, "Hava saldırıları ve topçu ateşiyle 550'den fazla asker, 16 tank, 11'i ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı dahil olmak üzere 19 zırhlı savaş aracı ve 15 otomobil imha edildi." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna'daki askeri hedeflere bir haftada 50 grup saldırısı
Açıklamada, geçen bir hafta boyunca Rus ordusunun yüksek hassasiyetli silahlar, çok namlulu roketatar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri havaalanı alt yapısına, silah ve askeri teçhizat atölyelerine, İHA ve insansız deniz araçları depolarına, cephaneliklere ve yakıt depolarına 50 grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, nasyonalist oluşumlar ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu yerlerin de vurulduğu ifade edildi.
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