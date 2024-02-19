Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 23 Bin Kişi Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 23 Bin Kişi Kayıp

Rusya-Ukrayna Savaşı\'nda 23 Bin Kişi Kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu. ICRC'nin açıklamasında, kayıp kişilerin esir alındığı, öldürüldüğü veya evlerinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

19.02.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

ICRC, savaş sebebiyle kaybolan kişilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, bu kayıp kişilerin esir alındıkları, öldürüldükleri veya evlerinden ayrıldıkları bildirildi.

Açıklamada, kayıp kişilerin akıbetini açıklığa kavuşturmak için çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

ICRC'nin Merkezi İzleme Ajansı Bürosu Başkanı Dusan Vujasanin, ailelerin, kayıp yakınlarının başına ne geldiğini bilmeye haklarının bulunduğunu kaydetti.

Vujasanin, binlerce kayıp kişinin, aileleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 23 Bin Kişi Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 23 Bin Kişi Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement