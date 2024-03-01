Rusya, Ukraynalı esirlerin naaşlarını Kiev'e iade etmeye hazır - Son Dakika
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Rusya, Ukraynalı esirlerin naaşlarını Kiev'e iade etmeye hazır

Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova, Belgorod bölgesinde düşen askeri uçaktaki Ukraynalı esirlerin naaşlarının Kiev'e iade edilmeye hazır olduklarını duyurdu. Moskalkova, prosedürel açıdan gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. 24 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uçaktaki esirlerin tamamı ve beraberindeki Rus subaylar ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

01.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:43
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MOSKOVA, 1 Mart (Xinhua) -- Rusya, Belgorod bölgesinde askeri Il-76 uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı esirlerin naaşlarını Kiev'e iade etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'na Cuma günü konuşan Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova, "Evet, hazırlıklıyız. Prosedürel açıdan gerekli her şey hazır" dedi.

Moskalkova cesetlerin mevcut prosedürler çerçevesinde teslim edilebileceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24 Ocak'ta Belgorod bölgesi üzerinde Il-76 tipi bir Rus askeri nakliye uçağını düşürmüştü. Uçakta takas edilecek 65 Ukraynalı esir bulunuyordu. Olayda esirlerin tamamı ve onlara eşlik eden üç Rus subay ile altı mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua

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