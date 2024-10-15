Rusya ve Çin Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin'i ziyaretinde ülkenin en kıdemli askeri yetkilisi konumundaki, Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Cang Youşia ile bir araya geldi.

Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, General Cang ve Belousov, başkent Pekin'de Çin ile Rusya arasındaki işbirliğini ele aldı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cang, iki ülke ilişkilerinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde sağlam ve istikrarlı gelişim gösterdiğini belirtti.

Çin tarafının ilişkileri daimi iyi komşuluk ve dostluk, karşılıklı yüksek stratejik güven ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği eksenlerinde güçlendirmeyi ve geliştirmeyi istediğini vurgulayan Cang, Rusya ile egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını güvence atına almak, uluslararası ve bölgesel barış ile istikrarı korumak için birlikte çalışmayı umduklarını vurguladı.

"Rusya ile Çin dünyadaki durum ve ikili ilişkiler konusunda ortak görüşe sahip"

Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Belousov da görüşmede, Çin ile dünyadaki durum ve ikili ilişkiler konusunda ortak görüşe sahip olduklarını ifade etti.

Rus ve Çin liderlerinin girişimleriyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıktığını dile getiren Belousov, "Bunu güçlendirmek ve geliştirmek görevimiz." ifadesini kullandı.

Belousov, Çin'deki temasların verimli olacağı ve görüşmelerde önemli kararların alınacağı umudunu paylaşarak "Ortak tarihe sahibiz ve ortak yoldan yürüyoruz. Geleceğe güvenle bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus Bakan, ziyareti kapsamında dün de Çinli mevkidaşı Amiral Dong Cün ile Pekin'de bir araya gelmişti.