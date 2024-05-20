Rusya ve Çin, Astana'da görüştü - Son Dakika
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Rusya ve Çin, Astana'da görüştü

Rusya ve Çin, Astana\'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu, Kızıldeniz ve Kore Yarımadası'ndaki durum ele alındı. Ayrıca, Avrasya'da yeni güvenlik mimarisinin yeniden oluşturulması gerektiği vurgulandı. Lavrov, Çin yönetimine Ukrayna krizinde gösterdiği dengeli tutum için teşekkür etti ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna konusunda barış konferansı düzenleme inisiyatifini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. İki bakan, Asya Pasifik bölgesindeki durum konusunda görüş alışverişinde bulundu ve Çin'in içişlerine müdahale eden dış güçleri kınadı.

20.05.2024 17:39
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Vang, Astana'daki Şanhgay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkileri ele aldı.

Orta Doğu, Kızıldeniz ve Kore Yarımadası'ndaki durumun da değerlendirildiği görüşmede, " Avrasya'da yeni güvenlik mimarisinin yeniden oluşturulması gerektiği" vurgulandı.

Ukrayna meselesinin istişare edildiği görüşmede Lavrov, "Çin yönetimine Ukrayna krizinin çözümünde gösterdiği dengeli tutumdan dolayı" teşekkür ederek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Ukrayna konusunda barış konferansı düzenleme inisiyatifini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

İki bakan, Asya Pasifik bölgesindeki durum konusunda görüş alışverişinde bulundu, "dış güçlerin" Tayvan meselesi ile ilgili Çin'in içişlerine müdahale etmesini kınadı.

Kaynak: AA

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