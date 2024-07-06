Rusya ve Çin Donanma Gemileri Japonya'nın Güneybatısından Geçti - Son Dakika
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Rusya ve Çin Donanma Gemileri Japonya'nın Güneybatısından Geçti

Rusya ve Çin Donanma Gemileri Japonya\'nın Güneybatısından Geçti

Japonya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'e ait donanma gemilerinin Osumi Boğazı'ndan geçişini gözlemlediğini bildirdi. İki Rus ve iki Çin donanma gemisi, Kusagaki Adası'nın doğusuna yaklaşarak Pasifik Okyanusu'na yöneldi. Bu, söz konusu bölgeden gerçekleşen üçüncü ortak geçiş oldu. Japonya Savunma Bakanlığı, yabancı güçlerin faaliyetlerini yakından izlediğini belirtti. Osumi Boğazı, Çin ve Rusya'nın bölgedeki hakimiyet arayışının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

06.07.2024 06:25
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Rusya ve Çin'e ait donanma gemilerinin, Japonya'nın güneybatısındaki Osumi Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Öz Savunma Kuvvetlerinin, Rus ve Çin donanmasına ait gemilerin ülkenin güneybatısından geçişini gözlemlediğini bildirdi.

Buna göre iki Rus ve iki Çin donanma gemisi, güneybatıdaki Kagoşima eyaletine bağlı Kusagaki Adası'nın 40 kilometre doğusuna yaklaştı.

Osumi Boğazı'ndan geçen askeri gemiler Pasifik Okyanusu'na yöneldi.

Devlet televizyonu NHK, Rus ve Çin donanma gemilerinin söz konusu bölgeden birlikte geçişinin üçüncü kez gözlemlendiğini aktardı.

Bölgeden birlikte geçişlerin ilki Ekim 2021'de, ikincisi Eylül 2022'de gerçekleştiği biliniyor.

Savunma Bakanlığı unsurlarının, bölgede seyreden yabancı güçlerin faaliyetlerini yakından izlediği aktarıldı.

Ulusal basında Rusya ve Çin'e ait gemilerin ortak devriyeler gerçekleştirmek üzere bölgede seyredeceği belirtilmişti.

Osumi Boğazı, Batı Pasifik bölgesinde iki büyük denizi birbirine bağlayan dar su yolu olarak tanınıyor.

Uluslararası su olarak kabul edilen Boğaz'dan donanma geçişleri, Çin ve Rusya'nın bölgede hakimiyet arayışı olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya ve Çin Donanma Gemileri Japonya'nın Güneybatısından Geçti - Son Dakika

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