Rusya, Vodyanoye'yi Kontrol Altına Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vodyanoye yerleşim biriminde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerleyişini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vodyanoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 146 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı ve liman altyapısı tesislerine, insansız hava araçları (İHA) üretim atölyelerine ve yakıt depolarına saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 202 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bin 247 İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 314 tank ve zırhlı araç, 1515 çok namlulu roketatar, 21 bin 627 obüs ve havan topu ile 31 bin 528 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 60 bin 210 askerini, 363 tankını, 263 piyade savaş aracını, 213 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1867 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.