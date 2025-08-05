Rusya, Yanvarskoye'yi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Yanvarskoye'yi Ele Geçirdi

05.08.2025 14:51
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Rusya, Dnipropetrovsk'taki Yanvarskoye yerleşimini kontrol altına aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Yanvarskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Yanvarskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 146 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 24'ünün Rus toprakları üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Yanvarskoye'yi Ele Geçirdi - Son Dakika

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