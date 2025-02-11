Rusya, Yasenevoye'yi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yasenevoye yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grup birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yasenevoye yerleşim birimi ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bine yakın İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 287 tank ve zırhlı araç, 1514 çok namlulu roketatar, 21 bin 495 obüs ve havan topu ile 31 bin 459 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.