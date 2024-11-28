Rüyasıyla Kuşları Besliyor

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Rüyasında aldığı emirle 20 yıldır her gün kuşları besliyor

Sivas'ta ikamet eden Ali Bicicioğlu 20 yıl önce gördüğü bir rüya üzerine her gün gönüllü olarak kuşları yemliyor

SİVAS – Sivas'ta ikamet eden Ali Biçicioğlu, 20 yıl önce gördüğü bir rüya üzerine her gün gönüllü olarak kuşları yemliyor.

Sivas'ta Ali Biçicioğlu, 8 asırlık tarihi Sivas Ulu Camii'nin bahçesinde 20 yıldır kuşları yemliyor. Biçicioğlu'nun kuşların yemlerken onlarla konuşması ve komut vermesi, dikkat çekiyor

Ali Biçicioğlu, iddiaya göre yaklaşık 20 yıl önce Sivas'ın geçmişteki dini kanaat önderlerinden İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerini rüyasında gördü. Rüyasında aldığı talimatın ardından kendini kuşlara adadı. 20 yıldır hayırseverlerden de aldığı destekle yaş kış demeden kuşları yemliyor. Biçicioğlu, Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece düşmesine rağmen kuşları yemlemeyi ihmal etmiyor.

Gönüllü olarak hem camiyi temizliyor hem de kuşları besliyor

Yaklaşık 20 yıl önce bir büyüğü tarafından kuşları beslemekle görevlendirildiğini ifade eden Ali Biçicioğlu, her gün aralıksız kuşları beslediğini ifade etti. Kuşlar ile arasında çok farklı bir bağ olduğunu ifade eden Biçicioğlu, "Gündüz başlıyorum, öğlene kadar kuş yemliyorum. Sabaha kadar da yüzümü kıbleye çeviriyorum. 20 yıldır durmadan hem caminin temizliğini yapıyorum, hem de şeyh dedemin müritlerini besliyorum. Zamanında dedem telefon edip 'Benim karargah bölüğünün kumandanı Zühtü' dedi. Zühtü diye bağırırsan diğerleri de yanına gelir dediler. Onlar askerler ben de komutanım" şeklinde konuştu.