Rüzgar Standı Sürükledi

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Kuvvetli rüzgar markette stanttaki ürünü böyle sürükledi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle markette stanttaki ürünlerin sürüklenmesi anbean görüntülendi.

Tarsus ilçesinde 24 Kasım günü kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir marketteki cipslerin bulunduğu tekerlekli stantta rüzgar nedeniyle marketten sürüklenip dışarı çıktı. Standın sürüklendiğini gören market sahibi de arkasından koşup yakalamaya çalıştı. Standın sürüklenmesi ve sahibinin arkasından gittiği bu komik anlar saniye saniye görüntülendi.