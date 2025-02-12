Ryanair'den İspanyol Bakana Palyaço Gösterimi

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İrlanda merkezli düşük tarifeli hava yolu şirketi Ryanair, İspanya'da Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı Pablo Bustinduy'u "palyaço" gibi gösteren bir kampanya reklamı başlattı.

Ryanair Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary'nin bizzat kendisinin tanıttığı kampanya reklamında, "Palyaço fiyatları yükseltmeden çılgın fiyatlarla yerinizi ayırtın" sloganıyla İspanyol Bakan Bustinduy, palyaço kılığıyla görsel olarak kullanıldı.

Easyjet, Vueling, Volotea, Norweigan ve Ryanair'i etkileyen, uçaktaki el bagajları için yolculardan ücret alan hava yolu şirketlerine ceza kesilmesi yönünde karar çıkartan İspanyol Bakan'ı "komünist deli" ve "palyaço" olarak tanımlayan O'Leary, bu cezanın Avrupa Birliği (AB) yönetmenliğine aykırı olduğunu, Bakan Bustinduy tarafından "icat edildiğini" ve geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Cezaya karşı AB nezdinde gerekli hukuki mücadeleyi sürdürdüklerini ve açılan davayı kazanacaklarını belirten Ryanair CEO'su, İspanyol Bakan'a "Bizim tarifemizi beğenmeyenler, Bustinduy'un saldıramadığı İberia (İspanya hava yolu şirketi) ile uçsun." diye konuştu.

O'Leary, Ryanair olarak 2024'te İspanya'ya 60 milyon yolcu taşıdıklarını ve ucuz tarifeleri sayesinde bu kişilerin toplamda 300 milyon avroluk tasarruf ettiklerini söyledi.

İspanyol Bakan Bustinduy, tüketici haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti

Ryanair'in kampanyasında palyaço olarak gösterilen Bakan Bustinduy ise Senato'daki bir oturumun ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna şu cevabı verdi:

"Herhangi bir yabancı milyonerin tuhaflıklarına ortak olmak benim tarzım değil. Tek taraflı yapılmış hiçbir hakaret, iftira ve terbiyesizlik açıkçası beni rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden Ryanair'in İspanyol tüketicilere nasıl davrandığıdır ve bakan olarak tüketici haklarını savunmak olan hedefimden asla uzaklaşmayacağım."