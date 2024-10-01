Ryanair Uçağının Lastiği Patladı

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İtalya'nın kuzeyindeki Milano Bergamo Havalimanı'nda sabah saatlerinde Barcelona-Milano Bergamo seferini yapan Ryanair'e ait uçağın, iniş yaptığı sırada lastiğinin patladığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Barcelona-Milano Bergamo seferini yapan Ryanair'e ait Boeing 737 Max 8 serisi uçak, iniş sırasında lastiğinin patlaması sonucunda pistin ortasında kaldı.

Uçakta bulunan 6 kişilik mürettebat dahil, 168 kişiden yaralanan olmadı.

Olayın ardından pistte kalan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti ve yolcular tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinin ardından uçağın pistten kaldırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Milano Bergamo Havalimanı'nı işleten şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir uçağın teknik sorunlar nedeniyle pistte durması nedeniyle operasyonlar askıya alındı. Gidiş uçuşları erteleniyor ve gelen uçuşlar da pist yeniden açılıncaya kadar başka yere yönlendiriliyor. İptallere de maruz kalınabilir." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, uçağın pistin ortasında kalması nedeniyle havalimanındaki bazı uçuşlar için uzun rötarlar veya sefer iptalleri gözlenirken bazı Milano Bergamo Havalimanı varışlı uçuşların da yakınlardaki başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.