Ryanair Uçağının Lastiği Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ryanair Uçağının Lastiği Patladı

Ryanair Uçağının Lastiği Patladı

Milano Bergamo Havalimanı'nda, Ryanair uçağının iniş sırasında lastiği patlayarak pistte kaldı.

01.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın kuzeyindeki Milano Bergamo Havalimanı'nda sabah saatlerinde Barcelona-Milano Bergamo seferini yapan Ryanair'e ait uçağın, iniş yaptığı sırada lastiğinin patladığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Barcelona-Milano Bergamo seferini yapan Ryanair'e ait Boeing 737 Max 8 serisi uçak, iniş sırasında lastiğinin patlaması sonucunda pistin ortasında kaldı.

Uçakta bulunan 6 kişilik mürettebat dahil, 168 kişiden yaralanan olmadı.

Olayın ardından pistte kalan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti ve yolcular tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinin ardından uçağın pistten kaldırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Milano Bergamo Havalimanı'nı işleten şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir uçağın teknik sorunlar nedeniyle pistte durması nedeniyle operasyonlar askıya alındı. Gidiş uçuşları erteleniyor ve gelen uçuşlar da pist yeniden açılıncaya kadar başka yere yönlendiriliyor. İptallere de maruz kalınabilir." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, uçağın pistin ortasında kalması nedeniyle havalimanındaki bazı uçuşlar için uzun rötarlar veya sefer iptalleri gözlenirken bazı Milano Bergamo Havalimanı varışlı uçuşların da yakınlardaki başka havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Havacılık, Barcelona, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, İtalya, Milano, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ryanair Uçağının Lastiği Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ryanair Uçağının Lastiği Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement