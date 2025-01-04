Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Kürt meselesi gibi hassas ve köklü sorunların, seçim kazanma ya da Anayasa değişikliğiyle yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi haline getirilmesi, telafisi mümkün olmayan derin ayrışmalara neden olacaktır.

04.01.2025 13:47
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Kürt meselesi gibi hassas ve köklü sorunların, seçim kazanma ya da Anayasa değişikliğiyle yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi haline getirilmesi, telafisi mümkün olmayan derin ayrışmalara neden olacaktır." dedi.

Partisinin genel merkezinde il başkanları ve il müfettişleri toplantısına katılan Arıkan, geçen yılın emekliler ve asgari ücretliler için çok zor geçtiğini belirtti.

Ekonomide iyileşme olmadığını ifade eden Arıkan, "Mecliste milletvekili arkadaşlarımızın bütün itirazlarına rağmen, iktidarın oylarıyla kabul edilen 2025 bütçesi de önümüzdeki yılın zor geçeceğini işaret etmektedir." diye konuştu.

Mahmut Arıkan, Baas rejiminin 61 yıl sonra devrilmesinin hem Suriye hem de bölge için tarihi bir kırılma olduğunu belirterek, halkın haklı talep ve beklentilerinin istismar edilmesine fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Arıkan, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin daha güçlü inisiyatif alması gerektiğini dile getirdi.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Arıkan, kira, gıda, yeniden değerleme oranı, akaryakıt, elektrik ve doğalgaza ilişkin zam ve artışların, maaş zammıyla doğru orantıda yapılmadığını belirtti.

Arıkan, "Vergi ve harçlara yapılan zamlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının çok üzerinde gerçekleşiyor." dedi.

"Tüm aktörler sürece dahil edilmeli"

Mahmut Arıkan, Türkiye'nin menfaatleri ile bölgenin barış ve huzurunu merkeze alan bir anlayışta bulunduklarını belirterek, "Kürt meselesi gibi hassas ve köklü sorunların, seçim kazanma ya da Anayasa değişikliğiyle yeniden seçilme gibi küçük hesapların nesnesi haline getirilmesi, telafisi mümkün olmayan derin ayrışmalara neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kürt meselesinin terör eksenli bir alana hapsedilmesi ve çözümün güvenlik odaklı bir yaklaşıma indirgenmesinin kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Arıkan, "Adada konuşanların siyasete katıldığı, salonda konuşanların nezarete atıldığı bir süreç, hiçbir yaraya merhem olmaz." diye konuştu.

Partisinin bu konudaki çözüm önerisinin belli olduğunu ifade eden Arıkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşananların adı net olarak konulmalı ve şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Sürecin amacının siyasi hesaplar değil, meseleye kalıcı çözüm üretmek olduğu ve tüm tarafların samimiyeti konusunda kamuoyu ikna edilmelidir. Tüm siyasi partiler ve toplumsal aktörler sürece etkin mekanizmalarla dahil edilmelidir. Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin hassasiyetleri ciddiye alınmalıdır. Alternatif plan ve yol haritaları çalışılarak Devlet, terör örgütünün ve liderinin inisiyatifine mahkum ve mecbur bırakılmamalıdır. Kamu güvenliğinden kesinlikle taviz verilmemelidir."

Kaynak: AA

Mahmut Arıkan, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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