Saadet Partisi Lideri Arıkan'dan RTÜK'e Sert Eleştiri

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gözdağı, tutuklama, sansür, para cezası ve sonunda ekran karartma... Verilen bu karar ülkemiz adına yüzkarasıdır. İktidarın muhalif siyasetçiler ve medya üzerinde kurduğu baskı, hiçbir sorunun çözümü değildir. Ekranları karartmakla gerçekler değişmeyecektir. Maalesef bir devlet kurumu olması gereken RTÜK, aldığı kararlarla 'parti kurumu' gibi hareket etmektedir. Karartılan sadece muhalif medyanın ekranı değil, Türkiye demokrasisinin geleceğidir. Kabul edilemez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecindeki yayınları gerekçe gösterilerek, SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye verilen cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Arıkan, şunları kaydetti:

"Gözdağı, tutuklama, sansür, para cezası ve sonunda ekran karartma... Verilen bu karar ülkemiz adına yüzkarasıdır. İktidarın muhalif siyasetçiler ve medya üzerinde kurduğu baskı, hiçbir sorunun çözümü değildir. Ekranları karartmakla gerçekler değişmeyecektir. Maalesef bir devlet kurumu olması gereken RTÜK, aldığı kararlarla 'parti kurumu' gibi hareket etmektedir. Karartılan sadece muhalif medyanın ekranı değil, Türkiye demokrasisinin geleceğidir. Kabul edilemez."