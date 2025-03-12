Saakaşvili'ye 9 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Saakaşvili'ye 9 Yıl Hapis Cezası

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, zimmete para geçirmekten 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12.03.2025 22:23
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- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye 9 yıl hapis cezası

Mahkeme salonu karıştı

TİFLİS - Gürcistan'da hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, zimmete para geçirmek suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın okunmasının ardından mahkeme salonu karıştı.

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'den beri hapiste olan 57 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin yolsuzluk nedeniyle Tiflis Şehir Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Hakim Badri Koçlamazaşvili, Saakaşvili'yi Mayıs 2009 ile Şubat 2013 arasında devlet bütçesinden lüks oteller, kozmetik işlemler ve tasarım kıyafetler de dahil olmak üzere kişisel harcamalar için 9 milyon lari (yaklaşık 5.4 milyon dolar) tutarında parayı zimmetine geçirmekten suçlu buldu. Saakaşvili, devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 2022'den bu yana bir klinikte tedavi gören Saakaşvili duruşmaya katılmazken, kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonu karıştı. Saakaşvili'nin destekçileri, hakimi hükümetin "kölesi" olarak nitelendirdi.

Saakaşvili, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kötüye kullandığı iddia edilen paraların "cumhurbaşkanlığı ofisinin resmi harcamaları" olduğunu savundu. Suçlamaları reddeden ve masrafların meşru olduğunu savunan Saakaşvili, kararı "siyasi zulüm" olarak nitelendirdi.

Saakaşvili döneminde Gürcistan Devlet Güvenlik Özel Servisi Başkanı olan Teimuraz Janaşia da aynı davada suçlu bulundu ve görevi kötüye kullanmaktan 300 bin lari (108 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Saakaşvili 5 yıl daha cezaevinde yatacak

2004-2007 ve 2008-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Saakaşvili, 2005'te muhalif milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü ve bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2018'de toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Saakaşvili, görev süresinin dolmasının ardından yurt dışına çıkmış, hakkındaki kararlara rağmen 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de Gürcistan'a dönmesinin ardından tutuklanarak hapishaneye gönderilmişti. İki kez açlık grevi yapan Saakaşvili, 12 Mayıs 2022'de Tiflis'teki "Vivamedi" kliniğine getirilmişti. Saakaşvili klinikte kalmaya devam ederken, son mahkeme kararına göre 1 Ekim 2021'den bugüne kadar geçen hapis cezası infaz edilmiş sayılacak ve 5 yıl daha hapis yatacak.

Hakkında iki dava daha bulunuyor

Mihail Saakaşvili'nın ayrıca 2021'de Gürcistan'a yasa dışı giriş yapmaktan ve 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymaktan iki farklı davası devam ediyor.

Kaynak: İHA

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