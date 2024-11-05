Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kent genelinde görülen sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesinin ardından kar yağdı.
Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Ahmetusta Geçidi'nin yamaçlarındaki çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Kar Yağışı - Son Dakika
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