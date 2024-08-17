Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şahin T. (30) idaresindeki 37 AY 236 plakalı panelvan ile Osman Gülseren (80) yönetimindeki 78 ABV 471 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Çerçen köyü kavşağında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Gülseren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan panelvan sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gülseren'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Panelvanla Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?