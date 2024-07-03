Safranbolu'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Safranbolu'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunan 2 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alınarak kara yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

03.07.2024 21:23
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

C.T. (71) idaresindeki 14 AAY 921 plakalı otomobil, Karabük- Kastamonu kara yolu Bostanbükü kavşağında, M.S. (68) yönetimindeki 18 BD 239 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Savrulan otomobil, U.E. (51) kontrolündeki 78 S 0288 plakalı minibüse çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki S.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.T. ve S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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