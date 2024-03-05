Sağanak sonrası Marmaris'te denizin rengi değişti
Sağanakta su basan kapalı çarşı normale döndü
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinden öğlen saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağışlar ile birlikte, ilçe merkezinde bulunan kapalı çarşıda bazı işyerlerini su bastı esnaflar zor anlar yaşadı, denizin rengi kahverengine döndü.
Marmaris'te sabah şiddetli fırtınanın ardından yağan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi, ilçe merkezi ve kırsal mahallerde su baskınlarına sebep oldu. Derelerden denize akan balçıklı su sebebi ile denizin rengi kahverengine dönüştü. Özellikle kapalı çarşıda tentelerden akan sular işyerlerinin içine girerek malzemelere zarar verdi. Esnaflar kapalı çarşının üzerindeki olukların yeterince temizlenmediğini ve kontrol edilmediğini ifade ederek yetkililerden düzenli bakım yapılmasını istedi.
Kapalı çarşı esnaflarından Ekrem Toprak " Aslında oluklar yenilenmişti, ancak klimanın oradan bile su girdi, malzemelerimiz hep ıslandı. Biz yetkililere şikayet değil rica ediyoruz bunların bakımları yapılsın " dedi.
Kapalı çarşıda arkadaşına hediye almak için çıkan ilköğretim öğrencisi Çınar Kavasoğlu 'Okuldan sırılsıklam abimin yanına geldim, şimdi arkadaşıma hediye aldım, evin pencerelerini açık bırakmıştık kesin su girmiştir" şeklinde konuştu.
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