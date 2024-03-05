Sağanak sonrası Marmaris'te denizin rengi değişti

Samsung A55 ve A35 için Android güncelleme süresi açıklandı

Samsung, A55 ve A35 modelleri için dört yıl Android güncellemesi ve beş yıl güvenlik güncellemesi sunmayı planlıyor. Bu hamle, Samsung'un Android dünyasında çıtayı yükseltmesini sağlayacak ve diğer markaların da benzer bir destek sunma ihtimalini artıracak. Ayrıca, A55 ve A35'in özellikleri de sızdı ve kullanıcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.