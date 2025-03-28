Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Sağanak Yağış Uyarısı

Marmara, Ege ve bazı Doğu illerinde bugün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

28.03.2025 09:45
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir ve Denizli'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 24, en düşük 12; İstanbul'da en yüksek 21, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 22, en düşük 16 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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