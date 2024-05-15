Sağlık Bakanı Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişini paylaştı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişini paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, MHRS\'de Onaylı Randevu Sistemi\'nin işleyişini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin nasıl işlediğini anlatan bir video paylaştı. Videoda, randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. Randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezi üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı.

15.05.2024 23:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişini paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişini paylaştı - Son Dakika
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