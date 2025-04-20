Sağlık Bakanlığı 12 İl De Denetim Yapacak - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı 12 İl De Denetim Yapacak

Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetlemek için 53 müfettiş görevlendirildi.

20.04.2025 12:30
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Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetim kapsamına alarak, eş zamanlı teftiş süreci için 53 müfettiş görevlendirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatı doğrultusunda Teftiş Kurulu Başkanlığı, bu yıl devreye alınan denetim seferberliği kapsamında "2. Genel Teftiş" sürecini başlattı.

Bu kapsamda, 12 ilde 105 hastaneyi denetim kapsamına alan Bakanlık, eş zamanlı teftiş sürecini yürütmek için 53 müfettiş görevlendirdi.

Riskli ve kritik alanlara öncelik verilen denetimlerde, özellikle acil sağlık, poliklinik ve hasta hakları hizmetleri ile ameliyathane ve merkezi sterilizasyon birimleri, yoğun bakım hizmetleri, nöbet ve mesai sistemleri, sağlık kurulları, tıbbi malzeme ve cihaz yönetimi gibi alanlar kontrol edilecek.

Denetimlerle, "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amaçlanıyor.

Denetim seferberliği çerçevesinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı "denetlerken eğiten ve rehberlik eden" bir yaklaşım benimsiyor.

Standartlarını güncelleyerek rehberler hazırlayan Başkanlık, denetim tekniklerini geliştirerek rehberlik ve denetim misyonunu da güçlendiriyor.

İnsan odaklı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda insan odaklı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya dönük titiz bir çalışma yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığının denetimlerinde halkın sağlık hizmetine erişimi, sunulan hizmetin kalitesi ve hasta güvenliği gibi başlıklar inceleniyor.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen denetimler, "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hayata geçirildi.

Bu çerçevede "Genel Teftiş Rehberi"ni güncelleyen Bakanlık, 13 Ocak'ta başlatılan "1. Genel Teftiş" sürecinde Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Uşak'ta 38 müfettiş görevlendirerek, genel teftiş yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı 12 İl De Denetim Yapacak - Son Dakika

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