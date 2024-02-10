Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han\'ı anma programı düzenledi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'yi Türk tıbbına kazandıran Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının 106. yılında düzenlediği programla andı.
Çemberlitaş'ta Sultan 2. Abdülhamid Han Türbesi'nde düzenlenen anma programına, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.
Programda, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın mezarı başında dua edildi ve vatandaşlara lokum dağıtıldı.
"10 Şubat'ı Sultan 2. Abdülhamid Han'ı Anma Günü ilan ettik"
Kabir ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aydın, üniversite olarak aldıkları senato kararıyla 10 Şubat'ı "Sultan 2. Abdülhamid Han'ı Anma Günü" ilan ettiklerini söyledi.
Geçmişlerinden kopmadıklarını ve gelenekleri devam ettirdiklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:
"Üniversite yönetimi olarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Geçmişiyle geleceğe giden bir üniversiteyiz. Yarını planlarken, geçmiş ve bugünü anma felsefesindeyiz. Gülhane'nin kurucusu Sultan Abdülhamid Han'ı anıyoruz. Sağlık alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Sadece bina ve teçhizat olarak değil, aynı zamanda çiçek ve kuduz aşısını o dönemde Louis Pasteur ile beraber Türkiye'de üretme başarısını göstermiştir."
Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1894'te yapımı başlatılan, ülkenin ilk tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 1903 yılında tamamlandı. 1903-1909 yıllarında askeri tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane, bu tarihten sonra sivil tıp mektebi olarak da hizmet verdi.
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