Sağlık Çalışanları Hakkında Basın Açıklaması

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Türk Sağlık-Sen İstanbul Üniversiteler Şube Başkanlığınca, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek için basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Yerleşkesi'nde düzenlenen basın açıklamasında kamu çalışanlarının servis düzenlemesi, kreş hizmetinin sağlanması ve teşvik ödemelerinin artırılması talepleri iletildi.

Türk Sağlık-Sen İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı Ufuk Tuğrul, yaptığı açıklamada, tasarrufun memurun hakkından olmayacağını söyledi.

Tuğrul, fazla olandan tasarruf olacağını belirterek, "Emeğin ve emekçinin hakkından tasarruf olmaz. Alın terinin karşılığından tasarruf olmaz." dedi.

Çalışanların iş yaşamında büyük zorluklarla karşılaştığını dile getiren Tuğrul, "Çalışanlarımızın çocuklarına güvenle bırakacakları bir yer talep ediyoruz. Çalışanlarımızın onuruna yakışır çalışma ortamı istiyoruz." diye konuştu.

Tuğrul, sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, "Derdimiz, el birliğiyle çok sıkıntılı durumların ortadan kaldırılması, sağlık çalışanlarının yüzünün gülmesi, endişelerin giderilmesidir. Bu konuda yetkililere sürekli olarak çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.