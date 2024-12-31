Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağlık personelini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Erbaa Devlet Hastanesi çocuk acil servisinde görevli H.C. ve M.B. ile hasta S.K'nin yakınları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K.'nın yakınları A.Y.T, S.B, H.C. ile M.B.'yi darbetti.
H.C. ve M.B'nin şikayeti üzerine A.Y.T. ve S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin artından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sağlık Personeline Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?